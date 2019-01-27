O listede Saadet Partisi birinci sırada yer aldı!
31 Mart Yerel Seçimleri'nde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Buna göre, listenin birinci sırasında Saadet Partisi yer aldı. CHP yedinci sırada yer alırken, AK Parti'nin listedeki yeri sekizinci sıra oldu.27 Ocak 2019 Pazar 14:24
Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin oy pusulalarındaki yerleri için seçim yapılıyor.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı konuşmanın ardından kura çekimine geçildi.
Yerel seçimlerde oy pusulasındaki kura çekimi şöyle:
1. Saadet Partisi
2. Bağımsız Türkiye Partisi
3. Türkiye Komünist Partisi
4. Vatan Partisi
5. Büyük Birlik Partisi
6. Hür Dava Partisi
7. Cumhuriyet Halk Partisi
8. Adalet ve Kalkınma Partisi
9. Demokrat Parti
10. Milliyetçi Hareket Partisi
11. İyi Parti
12. Halkların Demokratik Partisi
13. Demokratik Sol Parti
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