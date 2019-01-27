O listede Saadet Partisi birinci sırada yer aldı! 31 Mart Yerel Seçimleri'nde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Buna göre, listenin birinci sırasında Saadet Partisi yer aldı. CHP yedinci sırada yer alırken, AK Parti'nin listedeki yeri sekizinci sıra oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin oy pusulalarındaki yerleri için seçim yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı konuşmanın ardından kura çekimine geçildi. Yerel seçimlerde oy pusulasındaki kura çekimi şöyle: 1. Saadet Partisi 2. Bağımsız Türkiye Partisi 3. Türkiye Komünist Partisi 4. Vatan Partisi 5. Büyük Birlik Partisi 6. Hür Dava Partisi 7. Cumhuriyet Halk Partisi 8. Adalet ve Kalkınma Partisi 9. Demokrat Parti 10. Milliyetçi Hareket Partisi 11. İyi Parti 12. Halkların Demokratik Partisi 13. Demokratik Sol Parti

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