O kulüp yardım için kolları sıvadılar! Depremzedeler için deprem yardımlarını topluyorlar: Destek devam ediyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tandoğan Tesisleri'nde AFAD ihtiyaç listesi kapsamında toplanan yardımlar, tırlarla afet bölgelerine gönderiliyor. Şu ana kadar 13 tır depremden etkilenen bölgelere gönderildi.

Ayrıca, Ankaragücü Store mağazalarında bulunan bütün atkı, bere, sweatshirt, mont ve benzeri ürünlerin afet bölgesine gönderimleri de sağlanıyor.

Açıklamada, AFAD'ın duyurduğu şu ihtiyaç listesine yer verildi:

"Elektrikli ısıtıcı, büyük-küçük tüp, odun sobası, odun, kömür sobası, cep ısıtıcısı, powerbank, jeneratör, çocuk ve erişkin mont, kadın-erkek iç giyim ve çorap, kadın-erkek ayakkabı, kadın-erkek polar, kadın-erkek içlik, yağmurluk, panço, uyku tulumu, yastık, yatak ve nevresim takımı, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık, tava, ketıl, kavurma-barbunya-peynir konserve, çay, kahve, kaşar peyniri, peynir, zeytin, su, ekmek, hazır gıda."