O köylüler yıllardır su sorununa çözüm bekliyor

Kuruyan su kaynakları nedeniyle su sorunu yaşadıklarını belirten Beşiri (Qubin) ilçesine bağlı toplam 110 haneli Kesiktaş ve Alaca köyü sakinleri, içme suyu bulmakta dahi zorluk çektiklerini söyleyerek, yetkililerden su sorunlarına çözüm bulmalarını istedi.

Köy içinde ve civarında açtıkları onlarca kuyudan su çıkmadığını ve olan kuyuların ise zamanla kuruduğunu belirten köylüler, tarım ve hayvancılık yapmakta zorlandıklarını dile getiriyor.

Suyun olmadığı yerde hayatın olamayacağını söyleyen köy sakinleri, su sorunu nedeniyle birçok köylünün hayvanlarını sattığını ve köyden göç etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kilometrelerce uzaklıkta bulunan mezra ve köylerden tankerle su getirmeye çalışan köylüler, kimi zaman araçlarıyla dereden ve Batman’dan su doldurup ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Yaşadıkları sıkıntıları birçok defa yetkililere ilettiklerini söyleyen köy sakinleri, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

“Yıllardır dışardan su temin etmeye çalışıyoruz”

Kesiktaş ile Alaca köylerinin muhtarı Ekrem Orhan, köyde su olmadığı için her iki köyün de çok zorluklar çektiğini belirterek şunları söyledi:

“Yıllardır iki köyümüz de su sıkıntısı yaşıyor. Kesiktaş 70 hane, Alaca köyü ise 40 hanedir. Toplamda 550’e yakın bir nüfusa sahibiz. Bu iki köy yıllardır suyunu hep dışardan temin etmeye çalışmıştır. Köylüler su için 6 kilometre uzaklıktaki baraja gidiyor ya da başka köyden tankerlerle temin etmeye çalışıyor. Baraj suyu da içilecek durumda olmamasına rağmen köylüler içmek mecburiyetinde kalıyorlar. Kendim gerekli birçok yere dilekçe verdim, sözlü söylememe rağmen sorunumuz çözülmedi. Köylüler geçim kaynağı olan hayvanlarını su olmadığı için çok az fiyata satmak zorunda kalıyor.”

“Çoğu köylü su sıkıntısı nedeniyle göç etmek zorunda kaldı”

Daha önce birçok yere dilekçe verdiklerini ama sorunnun çözülmediğini söyleyen Orhan, “Sayın kaymakamımız iki yıl önce köye iki tane sondaj yaptırdı ama su çıkmadı. Şu anda ise Batman İl Özel İdaresi tarafından 2-3 günde bir tanker içme suyu köye getiriliyor ama bize yetmiyor. Çoğu köylü su sıkıntısı nedeniyle Batman’a göç etmek zorunda kaldı. Yetkililerden isteğimiz Sinne Dere Boğazından ya da köye 6 kilometre uzaklıkta olan Raman Dağından köye su getirilirse her iki köyün su sorunu bitecektir. Buradan Sayın Valimize ve Kaymakamımıza seslenmek istiyorum: Yıllardır su sıkıntısı yaşayan iki köye yardım etmelerini rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Elbiselerimizi Batman’a gönderip yıkatıyorum”

Su olmadığından dolayı köylülerin köyden göç etmek zorunda kaldığını ifade eden köy sakini Hayrettin Karavul, “Köyümüzde su olmadığı için köylüler köyden göç etmek zorunda kalacak. Birçok köylünün hayvanı var. Hayvanlar için birkaç hane evlerini nehrin yanına götürdüler. Evde içecek suyumuz yok ve bir aydır su olmamasından dolayı elbiselerimizi Batman’daki kardeşimin evine gönderip yıkatıyorum. Köy olarak su sıkıntısı yaşıyoruz. Yetkililerden su istiyoruz.” dedi.

“Su olamadığı için ev içinde çok sorun yaşıyoruz”

Tek isteklerinin köylerine su getirilmesi olduğunu belirten bir diğer köy sakini Hüsnü Özgün, “Yıllardır 60 hanelik bu köyde su yok. Hayvan besleyenler 10 kilometre uzaktaki dereye gitmek zorunda kalıyor. Su olmadığından elbiselerimizi Batman’a göndermek zorunda kalıyoruz. Su olamadığı için ev içinde çok sorunlar yaşıyoruz. Köye su gelmezse köyde kalanlarda göç edecek. Devletten bir an evvel köyümüze su getirmelerini rica ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Su gelmezse bizde bu köyden göç edeceğiz”

“Artık çok yaşlandığım için su taşıyamıyorum” diyen 77 yaşındaki Hanım Eren ise şunları söyledi: “Köyümüzde yıllardır su yok. Artık çok yaşlandım, su taşıyamıyorum ayaklarım ağrıyor. 77 yaşındayım, önceden beri bu köy susuzdur. Köyde su olmadığı için çocuklarım ve gelinim de köyden gittiler. Su gelmezse bizde bu köyden göç edeceğiz. Batman’dan 2-3 günde bir tanker içme suyu geliyor, onunla idare etmeye çalışıyoruz ama o da yetmiyor artık. Vali Beyden köyümüze su getirmesini istiyoruz.”

“Su olmadığı için çok perişan haldeyiz”

Köy sakinlerinden Nefiye Özdaş da şunları kaydetti: “Evlerimizde su olmadığı için ne elbiselerimizi ne de evimizi yıkayabiliyoruz. Su olmadığı için çok perişan haldeyiz. Yetkililerden su istiyoruz. 3 günde bir Batman’dan gelen bir tanker su bize hiç yetmiyor. Kişi başı iki mantara su yetmiyor. Nasıl olacak bu halimiz? Yıllardır yaşadığımız su sıkıntımızın giderilmesini istiyorum.”