O kokonadan, rezil ötesi "başörtüsü" sözleri! Haddini bil be kadın

Cumhuriyet'in kokona yazarı Zülal Kalkandelen, başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifini "AK Parti"nin tuzağı" olarak nitelendirdi. Çıplaklığı "kadın hakkı" olarak pazarlayan, ancak örtünmenin kadın haklarına darbe olduğunu ileri sürebilecek kadar zıvanadan çıkan Kalkandelen, İslam'ın emirlerine duyduğu alerjiyi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiği pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Anayasaya göre, anayasa değişikliği kanunu TBMM üye tamsayısının en az üçte ikisiyle kabul edilmiş ise cumhurbaşkanının onay, halkoylamasına sunma ve geri gönderme olmak üzere üç değişik yetkisi var.

AKP yetkilileri, anayasa değişikliği teklifi 400 oyla geçerse referanduma gitmeyeceklerini söylüyorlar ancak bundan asla emin olunamaz. Bu tuzağa hiçbir muhalefet milletvekili düşmemeli.

Türkiye’nin bir hukuk devleti olması isteniyorsa anayasaya açıkça aykırı, laikliğe ve kadın haklarına büyük bir darbe indirecek bir değişikliğe şantajla evet denilemez. Temel hak ve özgürlükler ile laiklik, referandum konusu yapılamaz. Tek bir inanca ayrıcalık tanınamaz. Devlet, kamu hizmetleri açısından cinsiyetler arasında ayrım yapamaz. Medeni Kanun’a aykırı düzenlemelere evet denilemez!"