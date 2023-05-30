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Medya O kanallar için hesap vakti
Medya

O kanallar için hesap vakti

Yeniakit Publisher
2023-05-30 23:52:00 -
O kanallar için hesap vakti

RTÜK Başkanı Şahin, “Halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız!” dedi.

Seçim sürecinde ve 28 Mayıs akşamı seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte halkı aşağılamaya ve ülkemizi küçük düşürmeye çalışan bozguncu medya kuruluşları için hesap vakti geldi. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin RTÜK açıklamasını paylaştığı sosyal medya hesabından, “Millî iradeye, demokrasiye, seçim sonuçlarına saygı duymayan ve halkımızı aşağılayan, aziz milletimizi küçük düşürmeye çalışanların bu tutumlarına sessiz kalmayacağız” mesajını verdi.

Şahin’in konuya ilişkin olarak paylaştığı RTÜK açıklamasında milli irade düşmanı medya kuruluşlarına ilişkin şu ifadeler yer aldı: “Milli İradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in ‘Demokrasi sandıktan ibaret değildir’ şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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