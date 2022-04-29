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Gündem "O kafayı kullanamıyorsan zıkkımlanma!" Kadir Gecesi'yle dalga geçen alçaktan skandal savunma
Gündem

"O kafayı kullanamıyorsan zıkkımlanma!" Kadir Gecesi'yle dalga geçen alçaktan skandal savunma

Aklınca İslam'ı aşağılayan ve Müslümanlarla alay eden alçak, tepkilerin ardından özür dilemek zorunda kaldı. Ayyaşlığının arkasına sığınan kendini bilmez, "Benim din inancım yok. İçtim ve sarhoşken ve hatırlamazken story atmışım özür dilerim." ifadelerini kullandı. Skandal savunmaya vatandaşlar, "O kafayı kullanamıyorsan zıkkımlanma!" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 08:54:00 - 2022-04-29 08:54:42
"O kafayı kullanamıyorsan zıkkımlanma!" Kadir Gecesi'yle dalga geçen alçaktan skandal savunma

 yeniakit.com.tr 

İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, geçtiğimiz çarşamba günü idrak edildi. Müslümanlar için manevi değeri olan bu gecede yapılan bir rezil paylaşım ise büyük tepki çekti. Pegasus çalışanları olan bir grubun alkol masasında çektirdikleri fotoğrafa"Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" şeklinde skandal ifadeler yazdığı görüldü.

Ayyaşlığının arkasına sığındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran fotoğrafı paylaşan şahıs sosyal medya hesabı üzerinden bir özür yazısı yayınlamak zorunda kaldı.

Ayyaşlığının arkasına sığınan kendini bilmez, "Benim din inancım yok. İçtim ve sarhoşken ve hatırlamazken story atmışım özür dilerim." ifadelerini kullandı.

"O kafayı kullanamayacaksan zıkkımlanma!"

Aklınca İslam'ı aşağılayan ve Müslümanlarla alay eden alçağa vatandaşlar, "O kafayı kullanamıyorsan zıkkımlanma!" sözleriyle tepki gösterdi.

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