O ismi işaret etti: Kılıçdaroğlu partiden atarsa şaşırmayın
Depremlerin ardından, "Kimse devletimize laf söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Yetişilemezdi. 10 ili kapsayan 13 buçuk milyon insanı etkileyen bir deprem var. Dünyada böyle bir felaket yok." diyen CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten destek geldi.
CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, depremlerin ardından yapılan eleştirilere "Kimse devletimize laf söylemesin. Kimse kusura bakmasın. Yetişilemezdi. 10 ili kapsayan 13 buçuk milyon insanı etkileyen bir deprem var. Dünyada böyle bir felaket yok." ifadelerini kullandı.
İduğ'un ifadelerinin ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Gökçek, Twitter'dan, "CHP Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Hatay depremini anlatıyor. İduğ, CHP içinde doğruları inkar etmeyen biri. Helal olsun." ifadelerini kullandı.
Gökçek, "Kılıçdaroğlu şimdi bu başkanı doğru söyledi diye partisinden atarsa şaşmayın" dedi.
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