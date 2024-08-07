O isimden şok iddia! ​ABD, İran ve Azerbaycan'ı işgal etmeye mi hazırlanıyor?

Galip İlhaner, ABD'nin İran ve Azerbaycan'ı işgal planlarını masaya yatırdı. İlhaner, ABD'nin dünya genelinde uzun vadeli stratejileri olduğunu belirtti. İran'a müdahalenin Azerbaycan ve Türkiye'yi de etkileyebileceğini söyleyen İlhaner, İran'ın işgal edilmesinin bölgedeki dengeleri nasıl değiştireceğini sorguladı. Galip İlhaner, Milat gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Dünyayı yöneten ABD’nin, elbette 100 yıllık hatta daha fazla süreli stratejileri var.

Nasıl ki bir firmanın kendi firmasının geleceğiyle ilgili kısa, orta ve uzun dönemli planları varsa,

ABD’nin de bütün dünya ve dünya ülkeleriyle ilgili böyle stratejileri var.

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Bir devlet kendi geleceğiyle ilgili planlar yaparken,

ABD sadece ABD ile ilgili değil, bütün dünya ile ilgili stratejiler yapar.

(...)

Dünyanın önemli ülkelerini işgal senaryoları hazırlamak, ABD derin devletinin, müesses nizamının, … görevidir.

ABD’nin işgal senaryolarında;

Çin de var

İran da var

Rusya da var

Brezilya da var

Venezuela da var

Kuzey Kore de var

Elbette Türkiye de var

*

ABD dünyayı yöneten güç olarak, bu senaryolar üzerinde stratejiler üretiyor.

Önce kaos çıkarıyor, sonra müdahale ediyor.

ABD, İsrail, İngiltere şeytan üçgeninin hedefinde Türkiye’de var.

*

Kıbrıs’ta İngiltere hazır bekliyor.

ABD Yunanistan’ı adeta bir eyaleti yapmış durumda.

Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı hazırlıyor.

Suriye üzerinden PKK’yı güçlendirerek geleceğe hazırlıyor.

İran’ı işgal ederse, Azerbaycan’ı da Türkiye’den koparmak için elinden geleni yapacaktır.

*

İran’a müdahale aslında Azerbaycan ve Türkiye’ye müdahaledir.

Orta Doğu sınırlarını genişletmektir.

*

ABD’nin İran, Ermenistan, Yunanistan, Suriye, Kıbrıs, … ve Azerbaycan kartları

ABD, İran’ı işgal ederse;

Azeri-Ermeni çatışmasını yeniden başlatabilir.

Türkiye’yi Azerbaycan, PKK, Yunanistan, Kıbrıs, … gibi sorunlarla yıllarca uğraştırabilir.

Türkiye’nin küresel bir aktör olmasını engellemek için; İran, Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, … üzerinden çıkaracağı sorunlarla, on yıllarca uğraştırır.

(...)

Türkiye yıllarca iç (PKK, Alevi-Sünni, FETÖ, …) ve dış (Yunanistan, Ermenistan, Kıbrıs, PKK, …) sorunlarla boğuşarak, küresel bir aktör olma yolunda yavaşlar.

*

Gelişmeler ABD’nin İran’ı yakın bir zamanda (Eylül-Ekim 2024) işgal edeceğini gösteriyor.

ABD çıkarları İran’ın işgal edilmesini gerektiriyorsa, ABD bunu yapmaktan çekinmez.

ABD İran’ı, İsrail üzerinden bir tuzağa çekti.

İran’ın bu tuzağa düşeceği görülüyor.

(...)

İsrail ABD’den aldığı güçle, İran’ın misafiri olan, İran koruması altında olan Hamas lideri İsmail Haniye’yi İran’ın başkenti Tahran’da (31 Temmuz) şehit etti.

İran misilleme hakkını kullanacak.

İsrail’e ciddi bir saldırı gerçekleştirecek.

İsrailli siviller de bu saldırılarda zarar görecek.

ABD, İsrail, İngiltere şeytan üçgeni; sivilleri ve İran’ın nükleer gücünü bahane ederek, İran’ı işgal girişimine başlayacak.

En önemli sebep olarak da İran’ın nükleer silahları bahane olarak gösterilecek.

Senaryo bu şekilde.

*

İran işgal edilirse sonuçları ne olur?

Türkiye’ye etkileri nasıl olur?

Bölgeye etkileri nasıl olur?

Dünyaya etkileri nasıl olur?

*

Türkiye’ye yeni bir göç dalgası (Fars, Kürt, Türk, …) olur mu?

*

İran bölünürse; İran Türkleri Azerbaycan ile mi birleşir, yoksa Türkiye ile mi birleşir?

İran bölünürse; Türkiye mi güçlenir, yoksa Azerbaycan mı güçlenir?

Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirine düşürebilirler mi?

İran Türkleri Azerbaycan ile birleşirse, Azerbaycan Türk dünyasının liderliğine oynar mı?

*

İran bölünürse; Türkiye mi büyür, Azerbaycan mı büyür?

Azerbaycan’ı büyüterek, Türkiye’ye karşı kullanırlar mı?

İran bölünürse, Azerbaycan da bölünür mü?

Azerbaycan, İran ile Rusya arasında paylaşılır mı?

*

Azerbaycan, Türkiye ile Orta Asya arasında bir tampon bölgeye dönüştürülebilir mi?

İsrail, Kürdistan, Ermenistan Federasyonunun yolu açılır mı?

Yeni İran ve Yeni Azerbaycan Federasyonunun yolu açılır mı?

*

İran ile Azerbaycan’ı birleştirilerek, tek devlet yapabilirler mi?

Şii İran-Şii Irak-Şii Azerbaycan Federasyonu kurulabilir mi?

İran çatısı altında bir Şii İmparatorluğu kurulabilir mi?

*

ABD’nin amacı İran’ı mı işgal etmektir, yoksa Azerbaycan’ı mı?

Azerbaycan’da ciddi gelişmeler olabilir.

Darbe, İlham Aliyev’e suikast, …

Türkiye’nin Orta Asya yolu ancak Azerbaycan üzerinden engellenebilir.

*

Büyük Ermenistan (Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan, … toprakları)

Büyük Kürdistan-MED (Türkiye, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Ermenistan, Çeçenistan, … toprakları)

Arz-ı Mevud - Büyük İsrail (Filistin, Ürdün, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye, … toprakları)

Pers-Fars (İran, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, … toprakları)

Misak-ı Milli (Türkiye, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Kırım, Kıbrıs, Azerbaycan, … toprakları) (...)"