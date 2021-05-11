O isimden ilginç Ali Babacan iddiası: FBI adına ajanlık yaptığını biliyoruz!

Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı, babası Alaattin Çakıcı’nın danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile açıklamada bulundu. Çakıcı’nın oğlu açıklamasında Ali Babacan’a yönelik çok sert ifadeler ve ithamlarda bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın babası hakkında sözlerine sert cevap veren Ali Çakıcı’nın açıklamaları şöyle:

“Babam Alaattin Çakıcı ile ilgili Sayın Ali Babacan denen, kader arkadaşı Sayın Devlet başkanımıza ihanet eden bu devşirme Yahudi dönmesine şunu hatırlatmak isterim:

Bir TV konuşmasında ABD'de kaldığı 41.State'de kaldığını söylemektedir. Orada FBİ adına ajanlık yapıp Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili sürekli ABD derin devletine bilgi verdiğini bizler bilmekteyiz. Ali Babacan'ı AK Parti kurulduğu yıllarda Amerikan derin devleti AK Partinin içine yerleştirdi.

Bu vatan haini kalkıp Sayın Genel Başkanımız Devlet Beye babamı hapishaneden çıkardı diye sanki bir mafya devleti oluşumunun temelini atmış gibi suçlayan bu gafil muhbir, CİA ajanı ve Abd derin devletinin FETÖ gibi bir ABD uşağı olduğunu Türkiye'de bilenler biliyor.

Millet İttifakı denen aslında şer ittifakı olan HDP, CHP'nin içindeki sahte Atatürkçüler, yolunu şaşırmış bazı İYİ Partililerle yine partisine ve yol arkadaşlarına ihanet eden Ahmet Davutoğlu hepsi bir ağızdan Sayın Devlet Başkanımıza, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye uluslararası Türk düşmanı devletlerle birlikte sürekli saldırmaktadırlar.

Sayın Ali Babacan, babam kriminal bir suçlu olabilir.

Ömrünün 27 yılı hapishanede geçmiş ve bedelini ödemiştir. Bunu o Masonik beynine sok! Sizler gibi asla devlet düşmanı olmamıştır. O mafya dediğin babamın anne ve baba tarafından geçmişini birkaç asır araştır. Yedi sülalesinin bir Türkmen olduğunu biliyor musun? O senin gibi Yahudi dönmesi değil. Siz sokakta gördüğünüz her kriminal suçluya aile yapısı bozuk, eğitim düzeyi düşük, kırmızı çizgileri olmayan Amerikan filmlerindeki gibi bir mafya üyesinin aile yapısıyla karıştırıyorsunuz.