O isimden iğrenç sözler! Erdoğan'a oy veren insanları psikologların incelemesi gerek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın ayarlarını çok fena bozdu.

Tayyip Erdoğan'a oy veren insanları "psikologların incelemesi gerektiğini" belirterek büyük bir edepsizliğe imza atan Turan, milli iradeye karşı olan hazımsızlığını gözler önüne serdiği pespaye yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Nefes nefese geçen bir yarışta vatandaşın yarısından biraz fazlası değişim istemedi… Kirli, eşitsiz ve adaletsiz bir seçim kampanyasından sonra, önceki seçimlerde olduğu gibi “Atı alan Üsküdar'ı geçti!” Ülkedeki yoksulluk ve hukuksuzluğun devamından yana oy kullananlar 85 milyon insanımızı (kendileri dahil) 5 yıl daha sıkıntıların, dertlerin kucağına ittiler! Ülkeyi iflasın eşiğine getiren mevcut düzenin kazanması aslında Türkiye'nin büyük kaybıdır! Bu sonuç gerçekten, sosyolog ve psikologların incelemesi gereken bir durumdur. Ülkemizi Batı'dan koparıp, geri kalmış yoksul ülkeler arasına sürükleyen “Tek Adam Sistemi” ile birlikte, yıllardır çektiğimiz sıkıntılar da devam edecek, ekonomi düştüğü bataklıktan çıkamayacak. Ekmeği daha pahalı yiyeceğiz, çarşı-pazardaki fiyatların hızla artmasını ürpererek izleyeceğiz. Enflasyon hız kesmeyecek, ağlayanlar daha da artacak. Elektrik, doğalgaz, su, her şey çok daha pahalı olacak. Çünkü artık döviz kurlarını, doları zapt etmek, fiyatları kontrol altında tutmak şansını kaybettik. Aziz yurttaşlarımızın yarısından çoğu aydınlığı tepip karanlık bir geleceğe oy verdi. Bence Kılıçdaroğlu ile beraber ülkemizin umutları, geleceği, sosyal hukuk devleti, özgürlük ve demokrasi kaybetti."



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