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Gündem O isimden flaş açıklama:TRT payı kalkıyor!
Gündem

O isimden flaş açıklama:TRT payı kalkıyor!

Elektrik tüketim bedeli üzerinden alınan TRT payının kaldırılması için Meclis’e yeni yasa tasarısının gönderildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 03:34:00 -
O isimden flaş açıklama:TRT payı kalkıyor!

Müjdeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’den geldi. Bakan Dönmez, “"TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasıyla ilgili hazırlık yaptık, Meclis'e gönderdik" diye cevap verdi.

"TRT payı tarımsal sulama abone grubundan kaldırılacak”

Bakan Dönmez, TBMM’de yaptığı konuşmada  TRT payı ve KDV'lerle ilgili bir soruyu ise "TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasıyla ilgili hazırlık yaptık, Meclis'e gönderdik." diye yanıtladı.



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