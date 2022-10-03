O isimden flaş açıklama! Milyonları sevindirecek haber geldi

Milyonların gözü kulağı EYT düzenlemesinde. Aralık ayında açıklanması beklenen EYT ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

Çalışması tamamlanan içerik kamuoyuna sunulmasa da AK Parti'den gelen açıklamalar önemli ipuçları barındırıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “4 buçuk milyon emekçimizin tamamının EYT kapsamında o bekledikleri düzenlemeye kavuşmalarını sağlayacağız. 4 buçuk milyon kardeşimizin tamamı EYT çalışması içerisinde olacak” dedi.

SSK Başuzmanı İsa Karakaş, AK Parti'den yapılan umut verici açıklamayı Youtube kanalında değerlendirdi.

"Yeni bir prim ve yaş şartı getirilmeyecek"

"Tüm EYT'lilere emeklilik göründü" diyen Karakaş şunları söyledi:

"Daha önce bakanlık yapmış olan iktidar cenahından çok önemli bir açıklamalar yapıldı. Yapılan bu açıklamalara baktığımız zaman EYT'lilerin tamamının EYT yasasından faydalanacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Yapılan açıklamada 4.5 milyon kişinin tamamının EYT kapsamında olduğu söylenmekte. Peki bu ne anlama geliyor?

4.5 milyon EYT'linin tamamının şu anda hazırlanacak EYT kapmasında olması demek biz EYT'lilerin istediği şartlarla yani yeniden prim şartı yeniden yaş şartı getirilmeksizin, 8 Eylül 1999 öncesi şartlar neyse koşulsuz EYT'nin çıkması anlamına geleceği şeklinde değerlendiriyorum. Çünkü başka bir formül olamaz. Yeni bir yaş yeni bir prim koşulu getirdikleri takdirde zaten EYT'nin çözümü çözüm olmaz, ikinci bir sorunla karşı karşıya kalmış oluruz. Nihayet bunun farkına varılarak EYT'lilerin istediği şekilde dosyanın sonuçlanacağı belirlenmeye başladı.

Yani EYT yasasıyla ilgili 3 ay ya da 5 ay gibi korkulan sürenin konulmayacağı anlamına gelmekte. Başka türlü 4.5 milyon kişinin emekli olması mümkün değil."

EYT yasası neden aralık ayından önce gelmeyecek?

EYT yasasının neden aralık ayında çıkmasıyla ilgili olarak Karakaş, bunun bütçe meselesi olduğunu 2022 bütçesinden ödenek ayrılmadığını belirten Karakaş, "2023 yılında yürürlüğe girmesi ve 2023 yılı bütçesinden aktarılması söz konusu ve dolayısıyla aralık ayından önce gelemeyecek durum bundan ibaret" dedi.