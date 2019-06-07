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O isimden Ekrem İmamoğlu'nu terletecek soru: Nerelere gayriresmi ortaksın?

AK Parti Beylikdüzü eski Meclis Üyesi Mücahit Birinci, CHP-HDP-İP adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamadığı malvarlığına ilişkin çok çarpıcı bir gerçeği daha açıklayarak, "Acaba nerelere gayriresmi ortaksın" sorusunu yöneltti.

07 Haziran 2019 Cuma 12:32
O isimden Ekrem İmamoğlu'nu terletecek soru: Nerelere gayriresmi ortaksın?

Şeffaflık propagandası yapan CHP-HDP-İP adayı Ekrem İmamoğlu’nun herkesten sakladığı milyonlarca lirayı bulan mal varlığına yönelik gizlilik kararı aldırmasının ardından bir skandalı daha ortaya çıktı.

Diriliş Postası'ndan Sabri İşbilen'in haberine göre, israf döneminin biteceği, şeffaflığın geleceği söylemiyle propaganda yürüten CHP-HDP-İP ortak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, milyonlarca liralık servetine rağmen mağdur pozisyonuna soyunmak için bağış toplamaya başlamıştı. Mal varlığını soran gazetecilere de dava açan İmamoğlu’nun, milyonlarca lira olduğu tahmin edilen ancak henüz kimse tarafından bilinmeyen mal varlığı ile ilgili olarak mahkemeden gizlilik kararı aldırdığı öğrenildi. Şeffaflık söyleminin aksine kendi mal varlığının açıklanmasından çekinen Ekrem İmamoğlu, 5 Aralık 2016 tarihinde yapılan Beylikdüzü Belediye Meclisi toplantısında, “Ortaklığımı gizlemiyorum tabii ki. Benim Beylikdüzü’nde birçok yerde ortaklığım var” demişti.

"Nerelere gayriresmi ortaksın?"

Söz konusu toplantıda İmamoğlu’nun ortaklık itirafını yapmasını sağlayan sorunun sahibi AK Parti Beylikdüzü eski Meclis Üyesi Mücahit Birinci, CHP adayıyla ilgili olarak çok çarpıcı bir gerçeği daha açıkladı. İmamoğlu’nun “ortağım” dediği Teras Park AVM’de söyleminin aksine resmi bir ortaklığının bulunmadığını belirten Birinci, şunları söyledi: “İmamoğlu mal varlığı konusunda bir gizleme yapıyorsa şaibe altında kalmak zorundadır. Ben, İmamoğlu’na dedim ki; içki ruhsatını Anadolu Caddesi’ne dahil olmayan kendi AVM’ne kadar niye uzatıyorsun? Bize dediği şey; ‘Ben oraya da ortağım, Beylikdüzü’nde birçok yere ortaklığım var’ diyor. Bundan ne anlamamız lazım. Resmi olarak ortak görüyor olmamız lazım onu değil mi? Ticaret siciline bakıyoruz orada resmi ortaklığı yok. Millet sorar size; ‘Acaba nerelere gayriresmi ortaksın’ diye!..

"Görünmeyeni geçtik, görüneni izah et"

Meclis üyelerinin bile 6 ayda bir mal varlığını beyan ettiğini ancak Ekrem İmamoğlu’nun mal varlığını gizlediğini ifade eden Birinci, “Ona ‘Beylikdüzü’nde ne kadar yere gayriresmi ortaksın’ diye sorduk. Demek ki, bu mal varlığının bir görünen tarafı var bir de görünmeyen tarafı... Görünmeyen tarafını geçtik, diyoruz ki görünün tarafını bize izah et, mal varlığını ortaya koy fakat onu bile yapmaktan itina ediyor!” ifadelerinin kullandı.

"FETÖ imamı ile ilişkisi araştırılmalı"

Birinci, CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun, FETÖ’nün 15 Temmuz işgal girişiminden yaklaşık iki ay önce FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan’a iki milyon lira ihale vermesini değerlendirdi. İmamoğlu, Karaarslan ilişkisinin araştırılması gerektiğini belirten Birinci, “Sen 15 Temmuz’dan önce FETÖ’nün belediyeler imamına 2 milyon lirayı aktarıyorsun, ‘Karşılığında ne hizmet aldık’ diye soruyoruz bir hizmet yok ortada” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:32
  1. CHP-HDP-İP adayı Ekrem İmamoğlu
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