O isimden Bülent Ersoy'a çok sert tepki

Geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy, yağmur altında tekerlekli sandalyeyle yaptığı ziyarette, kendisine şemsiye tutan asker sebebiyle gündem oldu. Söz konusu asker, hakkında başlatılan incelemenin ardından Anıtkabir'deki görevinden alındı. Bu gelişmeleri köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Orkun Ün, Ersoy’a sert çıktı. "Siz daha 3-5 gün önce sahneye çıktıysanız... 2 saat sahnede kalıp şarkı söylediyseniz... Anıtkabir’de de yürürsünüz" diyen Ün, "O subay yaşlı bir ziyaretçinin ya da yürüyemeyecek durumda olan birinin şemsiyesini taşısaydı yine soruşturma başlatılacak mıydı?" sorusunu da sordu. İşte o yazı:

"Bülent Ersoy Anıtkabir’e gitti. Görüntülerde şu var: Hava yağmurlu, Ersoy tekerlekli sandalye ile geziyor. Ersoy’u yağmurdan korumak için şemsiye taşıyan bir asker hemen yanında yürüyor.

Çok düşündüm Bülent Ersoy’un o görüntülerinin üzerinde. Acaba bir sorunu mu var Ersoy’un dedim.

Ama yoktu.

Mesela bir ara saygı duruşu için ayağa kalktı Ersoy.

Askerleri seyretti.

Sonra tekrar oturdu sandalyesine.

Dün, Milli Savunma Bakanlığı o şemsiyeyi taşıyan subay hakkında soruşturma başlattı. (...)

Yaktı Ersoy askerin başını.

Peki soruyorum...

O subay yaşlı bir ziyaretçinin ya da yürüyemeyecek durumda olan birinin şemsiyesini taşısaydı yine soruşturma başlatılacak mıydı? Hayır, başlatılmayacaktı!

Aksine alkışlanacaktı o subay. Benim şemsiye taşıyan askere diyecek tek bir lafım yok. O tamamen saygısından şemsiyeyi tutuyor.

Olur böyle şeyler.

Ama Bülent Ersoy’a diyeceklerim var;

◊ Siz daha 3-5 gün önce sahneye çıktıysanız...

◊ 2 saat sahnede kalıp şarkı söylediyseniz...

◊ Anıtkabir’de de (...) yürürsünüz... (...)"



