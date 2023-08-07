O isimden Ali Koç'a kavgada söylenmeyecek sözler! 'Kalıbının adamı çıkmadı. Ergen ya ergen'

Eski Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, başkan Ali Koç'a kavgada söylenmeyecek sertlikle sözlerle yüklendi. Uslu, Ali Koç'u 'Ergen açıklamalar' yapmakla eleştirdi.

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki kavgaya Mahmut uslu da katıldı.

Eski sarı-lacivertli yönetici 434 Digital'e yaptığı açıklamalarda Ali Koç'a çok sert çıktı:

"ERGEN YA ERGEN"

“Ağabey ergen ya. Ergen, ergen…Ergen açıklamaları yapıyorlar. Aziz Yıldırım'a onu dersin bunu dersin de, 'karşıma çıkmaya cesaretin yok', oha yani...Yanındakilere şey demiş, yancıları da var demiş. Yancılar kim, acaba biz yancı mıyız? Ona sormak lazım... Aziz'e gel yapıyor ya... Bu başarısızlığını birlikteliğin olmamasına, onun da birlikteliği yaratmamasına bağlıyor. Lan ne ilgisi var, adamın bir şeye karıştığı yok.

"KALIBININ ADAMI ÇIKMADI"

Adam 2 kere basın toplantısı yaptı. 'Doğru dürüst transfer yap, başarılı ol' dedi, başka da bir şey demedi. 'Eğer sen başarılı olmazsan da taraftar ve kongre üyeleri seni gönderecek' dedi. Bundan daha doğru bir şey olabilir mi?

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Bir de, 'bir şey olursa, seni gönderirlerse, kulüpten menfaat sağlayacak adamlar olursa da ben aday olurum' dedi. Daha ne desin?

Bir de şu psikoloji var, kalıbının adamı çıkmadı… Bir Koç değil bu. Lan Türkiye'ye, FETÖ’ye posta koyan adama cesaretin yok diyorsun. Fenerbahçe kulübü başkanının lider olması lazım, bu liderliği beceremedi, yani bu fıs, olamadı, bitti… El-Fatiha!”