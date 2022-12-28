O isimden akıllara zarar iddia! Karadeniz'de gazı Ecevit sayesinde bulmuşuz

"Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı" herzesini yumurtlayan CHP'li Tuncay Özkan'dan sonra, bir zırva da Sözcü gazetesinin "doğruları eğip büken" yazarı Necati Doğru'dan geldi.

Doğru, Karadeniz'de gaz bulunmasında Bülent Ecevit'in rolü olduğunu iddia ederek, yine solaklara hisseden pay çıkardı.

İşte o yazının ilgili bölümü:

"Bir yıl daha rüzgar gibi geçti. 4 gün sonra yeni yıla “Mavi Vatan Meyvesi” ile giriyoruz. Bu meyveyi Cumhurbaşkanı kendi vizyonu, eski maliye bakanı damadının kararlığının sonucu olarak açıklıyor ama aslında Mavi Vatan meyvesi, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in diktiği fidanın ürünü sayılır.

Gençler Ecevit'i bilmiyor.

Onun Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin “kendi ihtiyacı olan petrolünü kendi topraklarında ve denizlerinde çıkartması” için ciddi adımlar atıldı. Ecevit'in diktiği fidan; Karadeniz'de şu anda doğal gaz bulunan bölge için Türkiye'nin haklarını savunması ve uluslararası ölçekte kabul ettirmesiydi.

Ecevit'in hakkı!

Ecevit'e…

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Karadeniz'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarının adı kısaca “Mavi Vatan” diye konuldu. Bu açıdan bakılınca ilk Mavi Vatan savunucusu Ecevit oldu. (...)"