  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Medya O isimden akıllara zarar iddia! Karadeniz'de gazı Ecevit sayesinde bulmuşuz
Medya

O isimden akıllara zarar iddia! Karadeniz'de gazı Ecevit sayesinde bulmuşuz

"Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı" herzesini yumurtlayan CHP'li Tuncay Özkan'dan sonra, bir zırva da Sözcü gazetesinin "doğruları eğip büken" yazarı Necati Doğru'dan geldi. Doğru, Karadeniz'de gaz bulunmasında Bülent Ecevit'in rolü olduğunu iddia ederek, yine solaklara hisseden pay çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 12:30:00 -
O isimden akıllara zarar iddia! Karadeniz'de gazı Ecevit sayesinde bulmuşuz

"Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı" herzesini yumurtlayan CHP'li Tuncay Özkan'dan sonra, bir zırva da Sözcü gazetesinin "doğruları eğip büken" yazarı Necati Doğru'dan geldi. 

Doğru, Karadeniz'de gaz bulunmasında Bülent Ecevit'in rolü olduğunu iddia ederek, yine solaklara hisseden pay çıkardı.

İşte o yazının ilgili bölümü: 

"Bir yıl daha rüzgar gibi geçti. 4 gün sonra yeni yıla “Mavi Vatan Meyvesi” ile giriyoruz.  Bu meyveyi Cumhurbaşkanı kendi vizyonu, eski maliye bakanı damadının kararlığının sonucu olarak açıklıyor ama aslında Mavi Vatan meyvesi, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in diktiği fidanın ürünü sayılır.

Gençler Ecevit'i bilmiyor.

Onun Başbakanlığı döneminde Türkiye'nin “kendi ihtiyacı olan petrolünü kendi topraklarında ve denizlerinde çıkartması” için ciddi adımlar atıldı. Ecevit'in diktiği fidan; Karadeniz'de şu anda doğal gaz bulunan bölge için Türkiye'nin haklarını savunması ve uluslararası ölçekte kabul ettirmesiydi.

Ecevit'in hakkı!

Ecevit'e…

★★★

Karadeniz'de ve Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarının adı kısaca “Mavi Vatan” diye konuldu. Bu açıdan bakılınca ilk Mavi Vatan savunucusu Ecevit oldu. (...)"

 

 

16
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

erdal

rahmetli NECMETTİN ERBAKANIN yürekliliği olmasaydı kıbrısa çıkarma bile yapamazdı pis mason memlekete ne faydası olmuş ki.

Mustafa

Fasulye gazı ile karıştırmasın garibim
TÜM YORUMLARA GİT ( 16 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23