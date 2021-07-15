O isim seçimlere katılmayacak!
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı.
rak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı.
Şii lider Sadr, yaptığı basın açıklamasında, "Seçimlere katılmayacağımı ilan ediyorum. Mevcut ve gelecek hükümetten de elimi (desteğimi) çekiyorum" ifadelerini kullandı.
Ülkede yaşananların "halkı ezdirme planı" olduğunu savunan Sadr, yöneticilerin yolsuzluk yaptığını belirtti.
Sadr, Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede 124 kişi hayatını kaybetmesine neden olan yangın hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma açılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istemişti.
Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli Parlamentosu’nda 54 milletvekiliyle birinci parti konumunda bulunuyor.
Irak hükümeti, 10 Ekim'de erken seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.
Kaynak: K24