O isim, Fatih Altaylı’ya neler neler söylemiş! Gözleri fal taşı gibi açıldı

Fatih Altaylı, CHP’nin simge isimlerinden Hikmet Çetin’le yaptığı telefon görüşmesini köşesine taşıdı. “Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu” ifadelerini kullanan Altaylı, kişisel internet sitesinde yayınladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Geçen gün CHP’nin simge isimlerinden Hikmet Çetin aradı.

Hikmet Abi ile 40 yıldır tanışırız, çok da severim. İyi bir devlet adamı, uluslararası saygınlığı olan, müthiş bir siyasetçidir. Haliyle CHP’yi konuştuk.

“Sen Kemal Bey’in istifasını istiyorsun ama etmez” dedi.

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Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu. CHP içinde sağa en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin’e göre Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyordu ve neredeyse bunun bir “proje” olduğuna inanacaktı.

“Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz” dedi. Siyasetteki yaşayan en büyük tecrübe olarak muhtemelen haklı idi.”