O isim duyurdu! CHP’den yeni parti çıkıyor! İşte detaylar

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, seçimlerin kaybedilmesinin ardından değişim tartışmalarının başladığı CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde yapılan, CHP'li kurmayların da katıldığı Zoom toplantısını değerlendirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "her zamanki gibi zamana oynadığını" ifade eden Müderrisoğlu, şunları kaydetti:

“Sağı solu oynayan kadroları birbirine kırdırması. 'Meseleleri, mesele etmezseniz, mesele de kalmaz' mantığı ile hareket etmesi. Kişileri ve problemleri askıda bırakıp siyaseten çürütmesi. En yakın arkadaşlarından bile sakındığı "mahrem protokollere imza atması!" Nereden baksanız tutarsızlık, nereden baksanız garabet!

Seçim öncesindeki öngörülerimizde olduğu gibi... Cumhurbaşkanı ve sistem değişikliği hedefleyen CHP, asıl hesaplaşmasını kendi içinde yaşayacak ve muhtemelen CHP küçülürken yeni partilerin de doğumunu müjdeleyecek!”

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