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Siyaset O isim, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Siyaset

O isim, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 22:13:00 -
O isim, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri, 81 il başkanı, 973 ilçe başkanı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen ‘Büyük Örgüt Buluşması'na katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

"Adayımız sizsiniz"

Böcek konuya ilişkin açıklamasında, "Halkımızın sorunlarını biliyoruz. Milletimiz sandığın önüne gelmesini istiyor. Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı’nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız." diye konuştu.

 

 

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