O isim, Ahmet Hakan'ı çileden çıkardı: Rezil olamayanların en başta gideni

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Bekir Ağırdır'ın "Türkiye’de her şey olursun ama rezil olamazsın" sözünü haklı çıkardığını belirtti. KONDA Araştırma Genel Müdürü Ağırdır’ı eleştiren Ahmet Hakan, "Bu uyanıklıkla nasıl oldu da Kemal Bey’den birkaç milletvekilliği kapamadı" dedi.

Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

" “Türkiye'de her şey olursun ama rezil olamazsın” özlü sözü, bir kez daha haklı çıktı.

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Bakınız: Bekir Ağırdır örnek olayı.

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Birinci turdan önce söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmamış, bütün analizleri yatmış, tüm tahminleri çökmüş. Fakat en küçük bir özeleştiri bile yok.

Özeleştiri olmadığı gibi, sanki “bilge kral” gibi çıkmış, hâlâ analiz kasmaya, tahmin yapmaya devam ediyor.

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Söylediği yeni şeylerden biri şu:

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“Hâlâ her şey mümkündür. Erdoğan’ın fark atması da Kemal Bey’in fark atması da mümkün.”

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Şuna bak şuna!

Erdoğan fark atarsa “Bildim” diyecek, Kılıçdaroğlu fark atarsa yine “Bildim” diyecek.

Yani sonuçta asla kaybetmiş olmayacak.

Uyanıklığı görüyor musunuz?

(...) Bu adamın sizi kandırmasına daha fazla izin vermeyin lütfen."