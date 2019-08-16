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O işçi altınla ödüllendirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde içerisinde nakit para, döviz ve çeklerin bulunduğu 2 milyon değerindeki çantayı sahibine teslim eden belediye işçisi Durmuş Uğur, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:33
O işçi altınla ödüllendirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde içerisinde nakit para, döviz ve çeklerin bulunduğu 2 milyon değerindeki çantayı sahibine teslim eden belediye işçisi Durmuş Uğur, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.


Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Durmuş Uğur, Çarşamba günü Ergenekon Mahallesi Osmangazi Parkı’nda bulduğu ve içinde 172 bin Türk Lirası, bin 450 euro, 1 bin 1 dolar ve 1 buçuk milyonun üzerinde çek bulunan çantayı Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim ederek örnek bir davranış sergilemişti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da örnek bir davranış sergileyen ve Turgutlu Belediyesinin gurur kaynağı olan Durmuş Uğur’a cumhuriyet altını takdim ederek ödüllendirdi.


Uğur’a sergilediği örnek davranışı için teşekkür eden Başkan Akın, “Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görevli kardeşimiz Durmuş Uğur kardeşimiz insanlık ölmedi dedirtti bizlere. Çarşamba günü Ergenekon Mahallesi Osmangazi Parkı’nda bulduğu ve içinde 172 bin Türk Lirası, bin 450 euro, 1 bin 1 dolar ve 1 buçuk milyonun üzerinde çek bulunan çantayı Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile İzmir ve Turgutlu’da benzin istasyonu işletmeciliği yapan Mahsun Örge arkadaşımıza teslim etmemizi sağladı. Hem ileride torunlarına çocuklarına anlatacağı çok güzel bir hikayesi oldu hem de Turgutlu Belediyesinin gurur kaynağı oldu. Göstermiş olduğu insani davranışından ötürü kendisini tebrik ediyorum. Böyle insanlarımızın tüm Türkiye’ye örnek olmasını temenni ediyorum. Ben Durmuş kardeşimin bu davranışını ödüllendirmek istedim. Allah bundan sonra yolunu gönlünün güzelliği gibi tertemiz yapsın. Ayağına taş değmeden güzel günler geçirsin. İnanın tatil dönüşü haberleri takip ediyordum. Eşim ve çocuklarım da bu örnek davranıştan ötürü çok duygulandı. Nefse yenilmemek kadar güzel bir olay yok. Nefis bazen insanlara hata yaptırıyor. Ama Durmuş kardeşimizin karakteri çok sağlam. Bizler alın teri ile çalışan her kardeşimizin yanında ve arkasındayız. Durmuş kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.


Başkan Akın’a göstermiş olduğu ilgi ve ödülden ötürü teşekkür eden Durmuş Uğur, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Ben insanlık görevimi yerine getirdim. Çantanın sahibine ulaşmasından dolayı da çok mutluyum” şeklinde konuştu.


Çantasının bulunmasından ötürü mutlu olduğunu belirte Mahsun Örge de hem Başkan Akın’a hem de Durmuş Uğur’a teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:33
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