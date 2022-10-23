O illerde ekmeğe zam geldi! Yeni fiyata bakın
Bursa ve Kocaeli’de ekmek fiyatlarına zam geldi. İki ilde ekmek 5 liradan satılacak.
Enerji maliyetlerindeki artış ekmek fiyatlarını da vurdu. Bursa’nın İznik ve Orhangazi ilçelerinde 4 liradan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya çıktı.
Kocaeli’de de 1 Kasım’dan itibaren 210 gram ekmek 5 liradan satılacak. 5 liradan satılan 100 gram simidin yeni fiyatı ise 6 lira oldu.
Maliyet yüksek
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, artışın nedenini enerji fiyatlarındaki yükselişe bağlayarak “200 lira olan maya yaklaşık 400 lira oldu. Giderler çok yüksek. Kent merkezinde henüz ekmeğe zam yok lakin beklenti var” dedi.