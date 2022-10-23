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Gündem O illerde ekmeğe zam geldi! Yeni fiyata bakın
Gündem

O illerde ekmeğe zam geldi! Yeni fiyata bakın

Bursa ve Kocaeli’de ekmek fiyatlarına zam geldi. İki ilde ekmek 5 liradan satılacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 11:22:00 -
O illerde ekmeğe zam geldi! Yeni fiyata bakın

Enerji maliyetlerindeki artış ekmek fiyatlarını da vurdu. Bursa’nın İznik ve Orhangazi ilçelerinde 4 liradan satılan 210 gram ekmeğin fiyatı 5 liraya çıktı.

Kocaeli’de de 1 Kasım’dan itibaren 210 gram ekmek 5 liradan satılacak. 5 liradan satılan 100 gram simidin yeni fiyatı ise 6 lira oldu.

Maliyet yüksek

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, artışın nedenini enerji fiyatlarındaki yükselişe bağlayarak “200 lira olan maya yaklaşık 400 lira oldu. Giderler çok yüksek. Kent merkezinde henüz ekmeğe zam yok lakin beklenti var” dedi.

 

 

 

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Yorumlar

Türk

İstanbulda zaten kacalarına göre çoktan 5 yaptılar tabiii hâlâ zararına satıyorlardır muhakkak kapatın o zaman neyi bekliyorsunuz zarst eden kapatır bizde bu fırıncılardan kurtulmuş oşurız hem zapıp hem gramdan çalan üstelik bir türlü gözü doymayan tek esnaf grubu sonra halciler geliyor. Hileli ekmek üreten esnaflığın yüz karası fırıncı bu sözüm sana balon gibi içi boş ekmek üretip yetmezmiş gibi gramdan da çalan halk düşmanı fırıncı Allah seni yerin dibine soksun

BAŞKA

OVE ÖVE BİTİREMEDİĞİNİZ AKP BELEDİYE BAŞKANLARININ OLDUĞU ŞEHİRLER NE HABER NE HİZMET YAPTILAR ZAMDAN BAŞKA CHPLİ BELEDİYELERİN OLDUĞU BAŞKANLARA DİYORDUNUZ HIRSIZIN DEDİĞİ GİBİ DAKA DUKA
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