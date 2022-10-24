O ilimize dev santral kuruluyor!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük kamu yatırımlarından biri olan GES projesini Erzurum'da hayata geçirmek için çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Daha önce hayata geçirilen 6 megavatlık GES'e yenilerini eklediklerini aktaran Sekmen, "16 megavat kapasiteli yeni santrallerimizin yapımı sürüyor. Şehrimize katma değer katacak bu projemizle çevre dostu, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı daha da artıracağız." ifadesini kullandı.

Ocak, Ilıca ve Yerlisu mahallelerinde yapımı devam santralin saha düzenlemesi, reglaj ve çit çalışmasının tamamlandığına işaret eden Sekmen, çelik çakma ve 13 kilometre mesafe hava enerji nakil hattı yapım işinin de sürdüğünü kaydetti.

Sahaya ilk panel sevkiyatının da yapıldığını belirten Sekmen, "2023'te bitirilecek olan projemiz sayesinde Erzurum Su Kanalizasyon İdaremizin, Büyükşehir Belediyemiz ve iştiraklerimizin tükettiği elektrik enerjisi bu tesislerden karşılanacak. Fizibilite raporlarına baktığımızda tesisimiz inşallah kendini 4,5 yılda amorti edecek ve en az 25 yıl belediyemiz elektrik zammından etkilenmeyecek. Ayrıca ürettiğimiz enerji sayesinde tamamen çevre dostu, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağına sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.