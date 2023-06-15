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Ekonomi 'O ilimizden petrol fışkırdı' haberini her an alabiliriz! Türkiye'den müthiş hamle
Ekonomi

'O ilimizden petrol fışkırdı' haberini her an alabiliriz! Türkiye'den müthiş hamle

Yeniakit Publisher
2023-06-15 09:32:00 -
'O ilimizden petrol fışkırdı' haberini her an alabiliriz! Türkiye'den müthiş hamle

Gabar'dan gelen petrol müjdesinin ardından bölgede heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Son olarak TPAO, Batman'da petrol arayacak.

TPAO, Batman ili, Kozluk ilçesi sınırları içinde Köseler-7, Köseler-8, Köseler-9, Köseler-10 adlı dört adet arama kuyusu açarak petrol arayacak. 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ARI/TPO/K/L47-d1-1 nolu işletme ruhsatında, Kozluk ilçesi İnişli Köyü sınırları içinde Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Köseler-7, Köseler-8, Köseler-9, Köseler-10 tespit kuyuları açılarak petrol aranması planlanıyor. 36 milyon lira değerindeki proje bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak. Proje ile Batman ili, Kozluk ilçesinde ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor. 

Enerji Günlüğü

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