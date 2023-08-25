O ilimizde yeşil altın için jandarma teyakkuza geçti.

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Siirt'te jandarma ekipleri fıstık hırsızlığına karşı termal kameralı dronla denetim yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fıstık hırsızlığına karşı etkin mücadele başlattı.



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Ekipler, kamu düzenini sağlamak, güven ve huzur ortamını korumak amacıyla önleyici kolluk devriyeleri sırasında gece görüş sistemli termal dronla fıstık arazilerini havadan ve karadan takip ediyor.

Ekipler, vatandaşlara da hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bu arada, 1 Ocak'tan bu yana Tillo, Eruh, Pervari ve Kurtalan ilçeleri ile merkezde meydana gelen 17 fıstık hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen 3 ton 470 kilogram fıstık sahiplerine teslim edildi.