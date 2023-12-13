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Spor O ilimizde yerel gazeteler Halil Umut Meler'e için spor sayfalarını kararttı! Kara geceye tepki
Spor

O ilimizde yerel gazeteler Halil Umut Meler'e için spor sayfalarını kararttı! Kara geceye tepki

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:48:00 - 2023-12-13 19:49:31
O ilimizde yerel gazeteler Halil Umut Meler'e için spor sayfalarını kararttı! Kara geceye tepki

Sivas’ta yayın yapan yerel gazeteler kara gece için farklı bir tepki gösterdi: MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçındaki hakeme yapılan skandal şiddet olayını kınamak için spor sayfalarını tamamen karartarak tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya şiddet olayları damga vurdu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Maçın ardından spor camiası, hakem Meler’e yapılan saldırıdan dolayı büyük tepki gösterdi. Sivas’ta yayın yapan Sivas İrade Gazetesi ve Sivas Ekspres Gazetesi de, spor sayfalarını tamamen kararttı. Sivas İrade Gazetesi siyah zemin üzerine 'Kınıyoruz! Utanılacak ve unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık!' başlığı ile yayımlandı. Gazetede yer alan uzun bir metinde ise kınama cümleleri yer aldı.

Sivas’ta yerel gazeteler spor sayfalarını kararttı - 1

Sivas Ekspres Gazetesi ise, 'Türk futbolunda kara gece! Yaşananlar asla kabul edilemez' başlığını kullandı.
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