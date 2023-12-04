  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem O ilimizde tefecilere operasyon: 14 şüpheli gözaltında
Gündem

O ilimizde tefecilere operasyon: 14 şüpheli gözaltında

Yeniakit Publisher
2023-12-04 18:31:00 -
O ilimizde tefecilere operasyon: 14 şüpheli gözaltında

Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'tefecilik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve fişek, delici-kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı şahıslara adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatları ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...

Brent petrol 84,79 dolardan 78 dolara kadar geriledi. 6 doların üzerindeki düşüş yaklaşık 196 liraya tekabül ediyor. Bu sert gerileme sonras..
Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık

İBB'nin el değiştirmesinin ardından metrobüsler artık ulusal sorun haline geldi. Her gün arıza, her gün bir sorun vatandaşları tam anlamıyla..
Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile
Medya

Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile

Son günlerde yaşanan iki dehşet verici olay, toplumun vicdanını derinden sarstı. Bir Ekşi Sözlük kullanıcısının bir bebeğe tecavüz ettiği id..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23