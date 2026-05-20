  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her biri 2 milyon varil petrol taşıyor Süper tankerlere yol verdi Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması
Gündem Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi
Gündem

Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi

Gazze'de yürüttüğü katliamlarla insanlık suçu işleyen terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti çöktü. Koalisyon ortakları arasında patlak veren ‘Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin askerlikten muafiyeti’ krizi, erken seçimin fitilini ateşledi. İsrail Meclisi (Knesset) Genel Kurulu'nda yapılan ön oylamada, meclisin feshedilmesi ve erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısı 110 milletvekilinin ezici 'evet' oyuyla kabul edildi.

Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılmasına ilişkin sunduğu yasa tasarısı ön oylamada kabul edildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, katil Netanyahu koalisyonu içinde Haredilerin askerlikten muafiyetine dair yasa tasarısı konusunda yaşanan kriz sonrası Meclisin feshine ilişkin sunulan tasarı ön oylamadan geçti.

Habere göre, 120 sandalyeli İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan ön oylamada 110 milletvekili tasarı lehine oy kullanırken, aleyhte veya çekimser oy kullanan milletvekili olmadı.

Öte yandan güvenlik istişare toplantısı nedeniyle katil Netanyahu'nun ön oylamaya katılmadığı da basına yansıdı.

İsrail Meclisi Koalisyon Grup Başkanı Ofir Katz ise yasa tasarısının ön oylamadan geçmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Koalisyonun amacına hizmet ettiğini" söyledi.

Katz, "Bu dönemde dokuz bütçe ve 520 yasa geçirdik. Askerlikten muafiyet yasasına gelince, diyalog yoluyla ortaya çıkan ve İsrail ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan bir yasa getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ultra-Ortodoks (Haredi) ortaklarıyla zorunlu askerlik muafiyeti konusunda uzlaşmaya varamamasının ardından Netanyahu koalisyonun ortak sunduğu tasarıya ilişkin ön oylamanın bugün yapılması kesinleşmişti.

MECLİSİN FESHİ SEÇİMLERİ BİR KAÇ HAFTA ÖNCE ÇEKECEK

Terör devleti İsrail basınına göre, katil  Netanyahu koalisyonunun ve muhalefetin ayrı ayrı sunduğu 13 fesih tasarısının ön oylamada kabulünün ardından Meclis komisyonunda tek bir metin haline getirilecek.

Seçimleri yalnızca birkaç hafta öne çekecek tasarının yasalaşması için Meclis Genel Kurulu'nda üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

Basına yansıyan haberlerde, tasarının teknik olarak 48 saat içinde yasalaşabileceği, koalisyon yetkililerinin ise takvimi mümkün olduğunca yavaşlatmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Koalisyondaki Ultra-Ortodoks partilerin eylül ayı başında bir seçim talep ettiği, katil Netanyahu'nun ise sağ blokun oylarını riske atacağı gerekçesiyle bu tarihe karşı çıktığı belirtiliyor.

Terör devleti İsrail'de iktidardaki koalisyonu oluşturan Likud, Birleşik Tevrat Yahudiliği, Şas, Dini Siyonizm, Yahudi Gücü ve Yeni Umut partileri tarafından desteklenen tasarının Meclis'ten geçmesi halinde üç aydan kısa olmamak kaydıyla beş ay içerisinde erken seçimlere gidilecek.

Ultra-Ortodoks Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi, katil  Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmaması nedeniyle erken seçim çağrısı yapmıştı.

Söz konusu çağrının ardından Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi de Meclisin feshi için bir tasarı sunmuştu.

İsrail’de Netanyahu ile Trump’a tepki: Bizi muz cumhuriyetine dönüştürdüler
İsrail’de Netanyahu ile Trump’a tepki: Bizi muz cumhuriyetine dönüştürdüler

Dünya

İsrail’de Netanyahu ile Trump’a tepki: Bizi muz cumhuriyetine dönüştürdüler

İşgalci İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na saldırdı! Katil Netanyahu talimat verdi
İşgalci İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na saldırdı! Katil Netanyahu talimat verdi

Dünya

İşgalci İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na saldırdı! Katil Netanyahu talimat verdi

Fransız siyasetçilerden Sumud’a destek: Netanyahu’nun yaptığı korsanlık!
Fransız siyasetçilerden Sumud’a destek: Netanyahu’nun yaptığı korsanlık!

Teknoloji

Fransız siyasetçilerden Sumud’a destek: Netanyahu’nun yaptığı korsanlık!

Siyonist katil Netanyahu ecel terleri döküyor! İran korkusu katil silsilesini 24 saatte ikinci kez acil toplantıya zorladı!
Siyonist katil Netanyahu ecel terleri döküyor! İran korkusu katil silsilesini 24 saatte ikinci kez acil toplantıya zorladı!

Gündem

Siyonist katil Netanyahu ecel terleri döküyor! İran korkusu katil silsilesini 24 saatte ikinci kez acil toplantıya zorladı!

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

İran başlarına ödül koydu: Trump ve Netanyahu'yu cehenneme gönderene 50 milyon Euro verecekler!
İran başlarına ödül koydu: Trump ve Netanyahu'yu cehenneme gönderene 50 milyon Euro verecekler!

Dünya

İran başlarına ödül koydu: Trump ve Netanyahu'yu cehenneme gönderene 50 milyon Euro verecekler!

Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!
Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!

Gündem

Netanyahu, kapatmayı değerlendiriyor: İsrail Türkiye'den defolup gidiyor!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

siyonisler kesinlikle

tek basına iktidara gelirler emin olun <<savasın cıkması devamı siyonist netenyahuya yaryor

Gültekin

İSRAİL KENDİ MECLİSİ BİLE İSYAN ETTİ, DÜNYA KAMU OYU ÖNÜNDE BU KADAR AÇIK SAVAŞ SUÇU İŞLEMEK NE İNANÇ DA , NE İNSANLIK TA, NE DE VİCDANLARDA YERİ VAR, HER GEÇEN GÜN DÜNYADA YALNIZLAŞAN VAHŞİ BİR İSRAİL'İN VARLIĞINDAN KENDİLERİ DE RAHATSIZ.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23