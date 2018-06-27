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O ilimizde petrol aranacak!

Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildiği öğrenildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:52
O ilimizde petrol aranacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre ABD merkezli Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'deki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylanarak, 5 yıllığına lisans verilmesi uygun bulundu. Söz konusu şirket, yüzölçümü 30 bin 548 hektar olan sahada lisans alabilmek için 4 Ağustos 2017 tarihinde başvurmuştu.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:52
  1. Siirt
  2. Ekonomi
  3. siirt
  4. Petrol arama

YORUM YAZ

  • cihadcihad17 sa önce
    bizde şirket yokmuda elalemin conisini alıyoruz bu ne iş yahu
  • güneşligüneşli17 sa önce
    yıllar önce güneydoğuda belli yerlerde kendiliğinden petrol fışkırırdı üzeri betonla zor kapatılırdı.bazı yerlerde kendiliğinden çıkan doğalgaz yanıyordu. oralara bakılsın
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