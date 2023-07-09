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Yaşam O ilimizde LGBT'ye geçit verilmedi
Yaşam

O ilimizde LGBT'ye geçit verilmedi

Yeniakit Publisher
2023-07-09 23:14:00 -
O ilimizde LGBT'ye geçit verilmedi

Eskişehir'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen LGBT'li gruba polisin müdahalesinde 10'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.

LGBT destekçilerinin düzenlemek istediği yürüyüşe izin verilmemesi üzerine sosyal medyada yapılan toplanma çağrılarının ardından kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğünce geniş güvenlik önlemi alındı.

İzin verilmemesine rağmen, Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'taki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapmak isteyen grup üyeleri, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayınca 10'u kadın 18 kişi gözaltına alındı.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine götürüldü.

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