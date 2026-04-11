O ilimizde kar kalınlığı 45 santimetreyi aştı
Çorum’un İskilip ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 45 santimetreyi geçerken, bazı yollarda ulaşım da aksadı.
Çorum’un İskilip ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimleri yeniden beyaza bürüdü.
İskilip ilçesine bağlı Sorkun, Karmış ve Koçcağız başta olmak üzere yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı 45 santimetreyi geçti.
Bazı noktalarda daha yüksek ölçümler kaydedildi. Nisan ayında görülen yağış, bölgede günlük yaşamı etkiledi.
Köy yollarında yer yer ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçe genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken; yetkililer, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyardı.