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Gündem O ilimizde kanı bozuklar Aile Sağlığı Merkezine dadandı: Soydukları yetmedi, yakmaya çalıştılar
Gündem

O ilimizde kanı bozuklar Aile Sağlığı Merkezine dadandı: Soydukları yetmedi, yakmaya çalıştılar

Yeniakit Publisher
2023-12-12 16:11:00 -
O ilimizde kanı bozuklar Aile Sağlığı Merkezine dadandı: Soydukları yetmedi, yakmaya çalıştılar

Pencereden girip çatıdan kaçan hırsızlar, sağlık ocağını da yakmaya çalıştıkları bildirildi.

Şanlıurfa’da aile sağlığı merkezine dadanan hırsızlar, 11 adet laptop, televizyon, güvenlik kamerası sistemleri ile çok sayıda tıbbi malzeme çaldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sayısı henüz öğrenilemeyen hırsızlar, aile sağlığı merkezine bitişik inşaat çalışması devam eden binadan sağlık ocağına girdi. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı mahalleye hizmet eden 3 katlı aile sağlığı merkezine giren hırsızlar, burada 11 laptop, 1 televizyon, güvenlik kamerası sistemleri, elektrik saati, 3 elektrik sobası ile çok sayıda tıbbi malzeme çaldı. Pencereden girip çatıdan kaçan hırsızlar, arkalarında iz bırakmamak adına sağlık ocağını da yakmaya çalıştıkları bildirildi.
Aile sağlığı merkezinde görevli Dr. Mesut Erbil, emniyet mensuplarına teşekkür ederek, “Yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Birkaç şüpheliyi yakalamışlar. Birkaç malzememiz de bulundu, bize teslim ettiler. Çok sayıda malzememiz de henüz bulunamadı. Buradan il sağlık müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz, gereken ilgiyi gösterdiler” dedi.
Merkezde tıbbi sekreter olarak çalışan Cumali Karataş ise artan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi için güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar

Eyyübiye akabe mahallesi aile sağlığı merkezi

Eyyübiye, Akabe Mahallesi sağlık ocağı eğer hırsızlığa konu oluyorsa.. Vay halimize. Sağlık ocağı bu.. Dr. Mesut Erbil, Cumali Karataş ve diğer görevlilere geçmiş olsun diyelim..
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