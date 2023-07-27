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Yaşam O ilimizde denize girmek yasaklandı
Yaşam

O ilimizde denize girmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-27 11:20:00 -
O ilimizde denize girmek yasaklandı

Olumsuz koşulları sebebiyle Sakarya’da denize girmek yasaklandı.

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebi ile denize girmek yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları ile dalga ve rip akıntısı sebebi ile denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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