O ilimiz mayıs ayında kışa döndü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde, Mayıs ayının ortasında beklenmedik bir kar yağışı gerçekleşti.

Batı illerinde baharın tüm hızıyla devam ettiği, ağaçların yeşerdiği ve çiçeklerin açtığı bu dönemde, Gündoğdu köyü adeta kışa büründü. Köy sakinleri, akşam saatlerinde lapa lapa yağan karla şaşkınlık yaşarken, bölge adeta bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Köy Muhtarı İsa Samancı yaptığı açıklamada, köyde ara ara kar yağışı olduğunu, ancak bu kadar yoğun bir kar yağışının ilk defa gerçekleştiğini ifade etti. Köy sakinleri ise, bahar mevsiminde kar yağışıyla karşılaşmanın şaşırtıcı olduğunu ve kendilerini üzdüğünü söyledi.