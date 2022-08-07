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Aktüel O ilimiz için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

O ilimiz için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Hava sıcaklarının 2 ila 3 derece arasında azalacağı Osmaniye’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 10:41:00 -
O ilimiz için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu Adana'nın kuzey kesimleri (Aladağ, Pozantı, Feke, Kozan ve Saimbeyli, Tufanbeyli), Mersin'in yüksek kesimleri (Çamlıyayla, Tarsus yüksek kesimleri), Osmaniye'nin kuzeyi (Kadirli, Sumbas, Düziçi ve Bahçe), Kahramanmaraş'ın batısı (Andırın) ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin (Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 3 derece arasında azalacağı bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde bölgede beklenen en yüksek sıcaklarlar ise Osmaniye'de 32, Mersin'de 33, Adana'da 35, Gaziantep'te 36, Hatay'da 29, Kilis'te 35 ve Kahramanmaraş'ta 36 derece olacak.

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