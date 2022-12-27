O ilimiz az önce fena sallandı! AFAD şiddetini açıkladı
Son dakika deprem haberine göre, Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika deprem haberine göre, Erzurum'un Horasan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,9 olarak kayıtlara geçti.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Erzurum'un Horasan ilçesinde saat 19.33'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3,9 olarak kayıtlara geçti.