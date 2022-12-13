O ilde yağıştan dolayı eğitime ara verildi!
Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
Antalya'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, Manavgat, İbradı ve Serik ilçelerinde okullar yarın bir gün süre ile tatil edildi.
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Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime ara verildi.
Antalya'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağış nedeniyle, Manavgat, İbradı ve Serik ilçelerinde okullar yarın bir gün süre ile tatil edildi.
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