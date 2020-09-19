O ilde flaş karar! İsteyenler ücretsiz olarak kalabilecek

Düzce Valisi Cevdet Atay’ın, kurum müdürleri ve sağlık ekipleri ile gerçekleştirdiği koronavirüs denetimlerinde bir karar aldıklarını açıkladı. Vali Cevdet Atay; “Düzce’de koronavirüsü pozitif çıkanlar, evleri kalabalık olanlar yakınlarına bulaştırma korkusu yaşıyorlarsa bize bildirmeleri halinde ücretsiz olarak KYK’ya bağlı yurtlara yerleşebilecek ve karantinalarını burada geçirebilecekler” dedi.

Pandemi nedeniyle iş yerlerinde alınan önlemleri denetleyen Düzce Valisi, vatandaşlara maske dağıttı. Türkiye’de ilk defa Düzce’de hayata geçirilen pandemi gözlemcilerini yerinde denetleyen vali vatandaşlara güzel haberler verdi.

Pandemi gözlemcileri ile bir araya gelen Vali Atay; “Sağ olsun arkadaşlarla birlikte denetimlerimize devam ediyoruz. Girdiğimiz işletmelerde de söylediğimiz gibi bir tek amacımız var. Vatandaşlarımızın sağlığı. Vatandaşlarımız sağlıklarını yarına taşısınlar, yarınlara daha sağlıklı bakabilsinler diye hepimiz bu kurallara uymak zorundayız. İş yerlerinde pandemi gözlemcisi arkadaşlarımıza bakıyoruz. Arkadaşlarımızı gördükçe mutlu oluyoruz. İş yeri pandemi gözlemciliğini daha da ya yaygınlaştıracağız. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyorlar. Düzce’de pandemi iş yeri gözlemciliği bizden sertifika alarak çalışmaya başladılar. Onların görevi, iş yerinden hizmet alan vatandaşlarımızın sağlığını korumak. İş yerine giden vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları için uyarılarda bulunacaklar ve bizim ekiplerimizle de sürekli bağlantıda olacaklar. Bunun için bir iletişim hattı kurmuşlar. Bu kanal üzerinden olumsuz bir durum olduğunda bizim ekiplerimizle iletişime geçecekler. Bizim ekiplerimizde rutin denetimlerini yapıyorlar. Ayrıca bu arkadaşlarımızın uyarmalarına göre de denetim ekipleri ara ara müdahale ediyor” diyerek konu hakkında bilgi verdi.

Vatandaşları salgının riski hakkı hakkında ve neden önlem alınması gerektiği hakkında bilgilendiren Atay, sosal mesafelere uyulmasını, maske kullanımı ve toplu taşıma kullanımı hakkında dikkat olunmasını aksi halde cezai işlem uygulanacağını da bildirdi.

Düzce’de vatandaşların tedbirlere uyduğunu dile getiren Vali Atay, şu ifadeleri kullandı:

Düzce’de vatandaşlarımız karantina kurallarına uyuyorlar. Ancak koronavirüs testi pozitif çıkan ve kalabalık aile ortamında olan vatandaşlarımız için uygulama başlattık. Testi pozitif çıkıp evinde kalmak zorunda kalan vatandaşlarımız, ‘Ben evimde kaldığım süre içinde aile fertlerinden birisine zarar veririm’ düşüncesinde olanlar varsa biz bunları da yurtlara hiçbir ücret almadan onların bakımlarını, yemeklerini, ilaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağız. O tedbirleri de aldık. Yani koronavirüs olan ve kalabalık ailede yaşayan vatandaşlarımıza da destek olacağız.

Vatandaşlarımız 112 acil çağrı hattını arayarak durumlarını iletirlerse arkadaşlarımız önlem alıp gerekli çalışmayı başlatacaklar.