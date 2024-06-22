  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel O ilde balık ölümleri korkutuyor
Yerel

O ilde balık ölümleri korkutuyor

Yeniakit Publisher
2024-06-22 16:30:00 -

Sivas'ın Gürün ilçe merkezinden geçen Tohma çayında ani toplu balık ölümleri yaşanıyor. Bu durum ise bölge halkını tedirgin ediyor.

Sivas’ın Gürün ilçesinde şehir merkezinden geçen Tohma çayında 2 gündün toplu balık ölümleri yaşanıyor. İrili ufaklı binlerce balık su yüzeyine çıktı, çay kenarında toplandı. Balık ölümlerinden çay üzerindeki balık çiftlikleri de etkilendi. Gürün Belediyesi ve Gürün Kaymakamlığından yapılan duyurularda; suya girilmemesi, suyla tarla sulanmaması, hayvanlara verilmemesi, tutulan balıkların yenmemesi istendi. Gürün Belediyesi ekipleri halk sağlığı açısından ölü balıkları topladı.

Çaydan uzak durun uyarısı

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, iki gündür toplu balık ölümleri yaşandığına dikkat çekerek, “Biz ölen balıkları hastalıklara neden olmaması için toplattık. Ölümlerin nedeni henüz bilmiyoruz. Ancak ölümlere; düşen su seviyesi, artan su sıcaklığıyla birlikte suda ki oksijen oranının azılmasının neden olabileceğini düşünüyoruz. Biz vatandaşlarımızı çaydan uzak durmaları, çaydan hayvanlara su verilmemesi, toplanan balıkların tüketilmemesi hususunda uyardık. Balıkların ölüm nedeninin anlaşılabilmesi için numuneler alındı. Tatilin bitmesinin hemen ardından incelemeler yapılarak ölümlerin nedenini anlamış olacağız” dedi.

Bu manzara nefesleri kesiyor!
Bu manzara nefesleri kesiyor!

Yaşam

Bu manzara nefesleri kesiyor!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ziyaretçi akınına uğruyor! Burası dünyanın diğer ucunda değil Türkiye'de
Ziyaretçi akınına uğruyor! Burası dünyanın diğer ucunda değil Türkiye'de

Yaşam

Ziyaretçi akınına uğruyor! Burası dünyanın diğer ucunda değil Türkiye'de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23