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O ilçelerde yasak kalktı!

Mardin'in Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı iki mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı duyuruldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:42
O ilçelerde yasak kalktı!

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

OPERASYON YAPILDI

Operasyon düzenlenen bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 08.00 itibarıyla Ömerli ilçesine bağlı kırsal Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin'e bağlı kırsal Doğanlı Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 23.00 itibarıyla kaldırıldığı belirtilerek, vatandaşlara söz konusu yasağa gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:42
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. Ömerli
  4. Yasak

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