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O ilçedekimuhtarlık seçimleri tekrarlanacak!

İzmir’in Torbalı ilçesinde bulunan Tepeköy ve Dirmil mahallelerindeki muhtarlık seçimleri tekrar edilecek.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
O ilçedekimuhtarlık seçimleri tekrarlanacak!

İzmir’in Torbalı ilçesinde iki mahalle muhtarının mazbatası İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde muhtar olarak seçilen Tepeköy Mahalle Muhtarı Tamer Tünelli ve Dirmil Mahalle Muhtarı Mustafa İçöz, Torbalı İlçe Seçim Kurulu tarafından görevden alındı.

Aldıkları adli ceza nedeniyle sabıkalı hale gelen muhtarlar, mazbatalarını İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.

Tekrar kararı

İlçe genelinde çeşitli mahallelerdeki 7 azanın da görevden alındığı, bu iki mahallede seçimlerin tekrarlanacağı öğrenildi.

Muhtarlar, verilen karardan dolayı büyük üzüntü yaşadı. Bir muhtarın yol yapımı sırasında zeytin ağaçlarına zarar verdiği için mahkemece cezalandırıldığı ifade edilirken, diğer muhtarın da benzer bir nedenden dolayı görevden alındığı öğrenildi.

7 Haziran 2020'de yapılacak olan seçimlere kadar mahallelerde imza yetkisi birinci sıradaki azalarda olacak.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
  1. İzmir
  2. Torbalı
  3. Torbalı muhtar

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