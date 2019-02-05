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O ilçede neler oluyor! 1271 kişi hastaneye koştu

Burdur'un Bucak ilçesinde bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 1271'e yükseldi.

05 Şubat 2019 Salı 13:39
O ilçede neler oluyor! 1271 kişi hastaneye koştu

Bucak ilçesinde son üç günde 1271 kişi bulantı, kusma ve  ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Hastaların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edilirken,  6'sı çocuk 16 kişi Bucak Devlet Hastanesinde gözlem altında tutuluyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde pazar gününden bu yana bulantı, kusma ve  ishal şikayetiyle hastaneye başvurular yaşanmış, başvuruların artması üzerine  içme suyundan numune alınarak incelemeye gönderilmişti.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:39
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