O ilçede fırtına sebebiyle eğitime 3 gün ara

İzmir genelinde dün geceden itibaren yarımadada etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava koşullarından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Küçükbahçe Mahallesi'nde, çok sayıda ev, araba, tarla ve bahçeler zarar gördü. Ayrıca fırtınada hasar gören Küçükbahçe İlkokulu'nda, tadilat nedeniyle 3 gün süreyle eğitim öğretime ara verildi.

Öte yandan, il geneli etkili olan fırtınadan dolayı Urla ilçesinde de gece saatlerinde bir eve isabet eden yıldırım, evin bacasına zarar verdi.

KARADENİZ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de Ordu ve Giresun kıyılarında rüzgar, akşam saatlerinden itibaren güney yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

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ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısı verdiği Antalya'da gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak ve fırtınayla birlikte kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.

Şiddetini artıran yağmur zaman zaman yerini fırtınaya bıraktı, bazı yerlerde reklam panoları yerinden koparak yola uçtu.

Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken rengi ise turkuaz, mavi ve kahverengiye dönüştü. Konyaaltı ilçesinde kurulan kapalı pazardaki pazarcıların zor anlar yaşadığı cep telefonu kameralarına yansıdı. Altınova Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu, elektrik telleri koptu. Gülveren Mahallesinde yolda biriken suda bir çocuğun oynaması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DEV DALGALAR OLUŞTU

Öğle saatlerinden itibaren, saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgâr etkisini gösterirken, Konyaaltı Sahili'nde büyük dalgalar oluştu. Dev dalgalara ve şiddetli rüzgâra aldırış etmeyen vatandaşlar ve turistler, o anları fotoğrafladı.

Vatandaşlar dev dalgaları fotoğraflarken, bazı vatandaşlar ve turistler özçekim yaptı.