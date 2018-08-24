O ilçede büyük panik! Hastaneler dolup taştı
Sakarya’nın Karasu ilçesinde son 24 saat içinde bin 488 kişi ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye akın etti.24 Ağustos 2018 Cuma 15:03
Yaz sezonu olmasıyla birlikte nüfusun artığı Karasu ilçesinde, hastalıklarda beraberinde geldi.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde son 24 saatte bin 488 kişinin ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlığı ile Karasu Devlet Hastanesine başvurması ilçeyi tedirgin etti.
Rahatsızlanıp hastaneye başvuran bin 488 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi. Toplu rahatsızlıklara neden olan etkenin araştırıldığı belirtildi.
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