THY - Nevşehir
0553 313 94 23

O ilçede büyük panik! Hastaneler dolup taştı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde son 24 saat içinde bin 488 kişi ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye akın etti.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:03
O ilçede büyük panik! Hastaneler dolup taştı

Yaz sezonu olmasıyla birlikte nüfusun artığı Karasu ilçesinde, hastalıklarda beraberinde geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde son 24 saatte bin 488 kişinin ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlığı ile Karasu Devlet Hastanesine başvurması ilçeyi tedirgin etti.

Rahatsızlanıp hastaneye başvuran bin 488 kişi ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi. Toplu rahatsızlıklara neden olan etkenin araştırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:03
  1. Sakarya
  2. Karasu
  3. İshal vakası
  4. toplu ishal
  5. hastaneler dolup taştı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rus bakanla görüştü
    1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    2. Vladimir Putin: Türkiye ile..
    3. Muhasebe DGS geçiş bölümleri taban..
    4. İran'dan ABD'ye petrol ikazı!..
    5. 'Devletimiz dayatılan formülleri..
    6. Tunceli’de uçuruma düşen kadın..
    7. Şehir şehir gezip 1 Liraya dert..
    8. Putin'den Türkiye açıklaması: İş..
    9. DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği..
    10. Göbeklitepe'de rahatlatan gelişme!..
    11. TSK’dan nefes kesen klip!
    12. İzmir'de terör operasyonu!
    13. Deniz sürükledi, 5 günde bu hale geldi!
    14. Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı
    15. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    16. Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk!
    17. Gomis'in yeri Drogba taktiğiyle dolacak!
    18. Otomobille ata çarptılar! 3 kişi..
    19. Güney Afrika'dan ABD Başkanı Donald..
    20. Merkel kesin konuştu! 'Kısa sürede..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Erol Mütercimler kime çalışıyor? “2019-2020 arasında çok ağır bir iç savaşla yüz yüze kalacağız”
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını tıkıyor
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Büyükelçilik provokasyonunun arkasından ABD köpeği çıktı
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz
    Rusya: Çok uluslu ödeme sistemleri geliştirmeliyiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    Rusya'dan şok iddia: Türkiye’de yeniden darbe girişimi yaşanabilir
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
    2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?