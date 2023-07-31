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Yaşam O il için uyarı geldi! 43 dereceye ulaşacak
Yaşam

O il için uyarı geldi! 43 dereceye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2023-07-31 16:16:00 -
O il için uyarı geldi! 43 dereceye ulaşacak

Denizli’de hafta ortasından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkarak, 43 dereceleri göreceği bildirildi.

Meteoroloji 5. Bölge Afyonkarahisar Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak’ta mevsim normalinin üzerine çıkacağını açıkladı. 1 Ağustos ve 6 Ağustos tarihleri arasında 2 ila 4 derece daha artması beklenen sıcaklıklar nedeniyle, günün en sıcak aman dilimleri olan 11.00 - 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların daha tedbirli olmaları istendi. 

Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının Denizli’de 39 ila 43, Afyonkarahisar’da 32 ile 37, Uşak’ta ise 33 ile 37 derece arasında olacağı belirtildi.

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