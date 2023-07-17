O iddia kulislere bomba gibi düştü! Yerel seçimler öncesi CHP ile İYİ Parti arasında flaş gelişme

CHP ve İYİ Parti’de yerel seçimlere yönelik “olumlu hava” esiyor.

İki partinin kulislerinde de “İttifak muhtemelen olacak” görüşü konuşuluyor. İYİ Parti, daha çok sayıda büyükşehirde İYİ Parti’nin adayıyla seçime gidilmesini isterken yaşanan tartışmaların “İYİ Parti’nin elini güçlendireceği” yorumu yapılıyor. CHP’de ise “Adana ve Mersin gibi şehirleri verebiliriz” görüşü dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nda yaptığı açıklamayla 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimler için 1994’teki yerel seçimlere işaret etmiş, “1994 gibi milat olacağını” söylemişti. Erdoğan’ın bu açıklaması üzerinden “muhalefetin çok parçalı yapısından faydalanacağı” yorumları yapılmaya başlanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in olağan kurultaydaki CHP’ye yönelik açıklamaları da dikkati çekmişti. İlerleyen günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti lideri Akşener bir araya geldi. Görüşmede ise gündemin “yerel seçimler” olduğu belirtildi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, partililer, Akşener’in çıkışıyla bu yönde “elini kuvvetlendirmek istediğini, ittifak teklifinin bu kez CHP’den gelmesi gerektiğini” belirtiyor. Aralarında Adana, Mersin, Manisa gibi büyükşehirlerin de bulunduğu illerde İYİ Parti’nin adayının desteklenmesi isteniyor. İYİ Parti kurmayları ise ittifakı “muhtemel” görüyor. CHP kulislerinde de benzer düşünce hâkim durumda. Parti kurmayları, “İttifak muhtemelen olacak” diye değerlendiriliyor.

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