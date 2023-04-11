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Ekonomi O hissenin işlem sırası kapatıldı!
Ekonomi

O hissenin işlem sırası kapatıldı!

Yeniakit Publisher
2023-04-11 11:06:00 -
O hissenin işlem sırası kapatıldı!

Borsada işlem gören Balatacılar Balatacılık’ın işlem sırası geçici olarak kapatıldı.

Balatacılar Balatacılık (#BALAT) 2022 yılına ait mali tablolarını dün Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’a göndermediği için işlem sırası geçici olarak kapatıldı.

Şirket daha önce Sermaye Piyasa Kurulu (SPK)’dan 10 Nisan gününe kadar ek süre almıştı. Verilen ek süreye rağmen mali tablolarını KAP’a göndermeyince Borsa İstanbul hissenin işlem sırasını geçici olarak kapattı.

Balatacılar Balatacılık ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada finansal tablolarını yaşadığı sistemsel bir sıkıntı sebebiyle yayınlayamadığını ve sorunun giderilmesi için MKK ile iletişim halinde olduğunu belirtti.

SPK’nın ek süre verdiği diğer şirketler şunlar:

Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (12.04.2023 (dahil) tarihine kadar).
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Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (12.05.2023 (dahil) tarihine kadar).

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (13.04.2023 (dahil) tarihine kadar).

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (12.05.2023 (dahil) tarihine kadar).

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