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Ekonomi O hisselere tedbir uygulanacak!
Ekonomi

O hisselere tedbir uygulanacak!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 09:55:00 -
O hisselere tedbir uygulanacak!

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde, beş hisse hakkında tedbir uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde, beş hisse hakkında tedbir uygulanacağını duyurdu.

BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Dap Gayrimenkul (#DAPGM.E), İhlas Yayın Holding (#IHYAY.E), Kayseri Şeker Fabirkası (#KAYSE.E) ve Metemtur Yatırım (#METUR.E) hisselerinin 25/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği bildirildi.

BİST ayrıca, Kent Gıda (#KENT.E) payı 25/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem göreceğini duyurdu.

KENT hissesinde halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.
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