O hastanede kızamık alarmı verildi
Iğdır Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görüldü. Bu olayın ardından hastanede alarm verildi.
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde görevli bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine hastane bahçesine mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu.
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil bölümüne gelen hastalar triaj ünitesinde kontrol ediliyor. Kızamık belirtisi olmayan hastalar kırmızı, yeşil ve sarı alanlara; belirti gösterenlerse hastane içindeki izolasyon odalarına yönlendiriliyor. Hastaneye giden kişilere maske takma zorunluluğu da getirildi.
Yetkililer kızamık vakalarının Iğdır Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünde toplanan yabancı uyruklu kişilerden bulaşıldığını düşünüyor.